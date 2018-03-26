Президент РК Мун Чжэ Ин отправился в ОАЭ

24 марта президент РК Мун Чжэ Ин, завершив программу государственного визита во Вьетнам, отправился с официальным визитом в ОАЭ. Эта страна является самым большим торговым партнёром РК на Ближнем Востоке, а также крупнейшим импортёром южнокорейской продукции оборонной промышленности. Ожидается, что данный визит создаст важные предпосылки для формирования платформы выхода южнокорейских компаний на местный рынок. Сразу после прибытия в Абу-Даби Мун Чжэ Ин намерен посетить мечеть, названную в честь шейха Зайда ибн Султана ан-Нахайяна - основателя и первого президента ОАЭ, а также почтить память последнего. 25 марта глава РК встретится с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, чтобы обсудить вопросы повышения уровня двусторонних отношений, а также примет участие в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании.