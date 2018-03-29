Администрация президента РК внимательно следит за ситуацией в Пекине

В администрации президента РК внимательно следят за ситуацией в Пекине, допуская любые возможности. Об этом 27 марта на встрече с журналистами заявил представитель администрации, комментируя сообщения о визите в КНР некоего высокопоставленного северокорейского представителя. Он также заявил, что улучшение отношений между СК и Китаем - это хороший сигнал перед саммитами с участием глав РК, США и КНДР. По его словам, о нынешних действиях Севера было известно за несколько дней, но кто именно посетил Пекин, неизвестно. Высказываются предположения о том, что перенос времени визита в РК члена Госсовета Китая Ян Цзечи с 21 на 28 марта связан с нынешним визитом в Пекин представителя Севера.

