Администрация президента РК высоко ценит договорённости, достигнутые на переговорах с США

Администрация президента РК считает важным союз с США, приветствуя решение Вашингтона об освобождении Сеула от пошлин на сталь и достижение договорённостей по соглашению о свободной торговле. Об этом заявил 26 марта на брифинге пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ён Чхан. Он высоко оценил результаты переговоров о либерализации торговли, по итогам которых южнокорейская сторона сумела сохранить баланс интересов, обеспечив защиту отечественной отрасли сельского хозяйства. Юн Ён Чхан подчеркнул, что РК была освобождена от американских пошлин самой первой среди 12 стран – объектов. Он также отметил важность устранения неопределённости в ситуации взаимного товарооборота и инвестиций.



