Депутаты Национального собрания обсуждают проект поправок в Конституцию РК

27 марта в Национальном собрании РК началось обсуждение правительственного проекта поправок в Конституцию. В этом процессе, проходящем под председательством спикера парламента Чон Сэ Гюна, принимают участие представители правящей Демократической партии Тобуро и оппозиционных партий Свободная Корея и Справедливого будущего. Поправки, подготовленные президентом, акцентированы на введении новой системы выборов главы государства на четыре года с правом переизбрания, а также введении чётких понятий о праве собственности на землю и целях её использования. Правящие и оппозиционные силы, между тем, договорились о выступлении в апреле президента в Национальном собрании на тему поправок. Процесс обсуждения, как предполагается, будет непростым, так как разногласия сторон довольно серьёзные по всем пунктам.

