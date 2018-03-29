Президент РК Мун Чжэ Ин вернулся на родину по завершении визита во Вьетнам и ОАЭ

Президент РК Мун Чжэ Ин вернулся в среду на родину по завершении семидневной поездки во Вьетнам и Объединённые Арабские Эмираты. В ходе переговоров с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом обсуждались вопросы сотрудничества в экономическом развитии и расширении инвестиций. Лидеры двух стран договорились приложить усилия к тому, чтобы довести объём годового товарооборота между двумя странами до 100 млрд долларов к 2020 году. По итогам переговоров принята совместная декларация, в которой излагается видение будущих отношений и сотрудничества между двумя странами. В ходе визита в Объединённые Арабские Эмираты Мун Чжэ Ин обсудил с председателем Исполнительного совета Абу-Даби Халдуном Аль Мубараком вопросы сотрудничества в сферах ядерной энергетики и ядерных исследований. В ходе переговоров с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном достигнута договорённость повысить уровень двусторонних отношений до «особого стратегического сотрудничества». Руководители ОАЭ выразили желание заключить с южнокорейской стороной контракты на сотрудничество по ряду проектов в нефтегазовой отрасли на общую сумму 25 млрд долларов.

