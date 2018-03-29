Встреча лидеров Китая и СК положительно скажется на контактах Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном Video

Опубликовано : 2018-03-28 13:25:56 Обновлено : 2018-03-29 09:39:13

Обсуждение проблемы денуклеаризации Корейского полуострова между лидерами КНР Си Цзиньпином и СК Ким Чон Ыном в Пекине окажет положительное влияние на предстоящие межкорейский и американо-северокорейский саммиты. Об этом заявил представитель администрации президента РК. Сообщается, что президент РК Мун Чжэ Ин, вернувшийся из поездки во Вьетнам и ОАЭ, ознакомился с материалами о визите Ким Чон Ына в Пекин. Представитель администрации особо отметил заявление северокорейского лидера о том, что денуклеаризация Корейского полуострова - это "наставление предыдущего поколения". Между тем, официальная позиция по этой теме будет представлена после того, как член Госсовета Китая Ян Цзечи, чей визит в Сеул намечен на 29 марта, представит более подробные детали переговоров Ким Чон Ына и Си Цзиньпина. Он также отметил, что Сеул и Пекин тесно сотрудничали по вопросу визита северокорейского лидера в Пекин, а китайское правительство уведомляло Сеул о результатах визита. Однако о конкретном содержании и времени уведомления представитель администрации говорить не стал.

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