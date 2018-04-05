Президент Словакии посетит РК 9-11 апреля

Опубликовано : 2018-04-03 10:56:51 Обновлено : 2018-04-03 17:11:28

Президент Словакии посетит РК 9-11 апреля

С 9 по 11 апреля президент Словакии Андрей Киска посетит с официальным визитом РК. Об этом сообщил представитель администрации южнокорейского президента Ким Ый Гём. По его словам, двусторонний саммит состоится 10 апреля, после чего стороны проведут совместный обед. Это будет первый визит президент Словакии в РК после установления дипотношений между двумя странами в 1993 году. Словакия является важным партнёром РК в Европе. Там работают около 90 южнокорейских компаний. Ким Ый Гём сообщил, что лидеры двух стран обсудят широкий круг вопросов двусторонних отношений, в том числе, экономического и культурного сотрудничества.

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