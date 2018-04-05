Президент РК Мун Чжэ Ин извинился за кровавое подавление народного восстания, вспыхнувшего в 1948 году на острове Чечжудо. Выступая во вторник на церемонии по случаю 70-летия восстания, вошедшего в историю как «инцидент 4 апреля», Мун Чжэ Ин сказал, что как президент он извиняется за ту боль, которая была причинена в результате насилия, допущенного на государственном уровне. Он пообещал полностью решить вопрос реабилитации, восстановления чести и достоинства жертв этой трагедии, продолжать работу по выяснению правды. Для этого он намерен провести переговоры с Национальным собранием по поводу образования Национального центра по оказанию помощи жертвам трагедии и выплаты компенсаций. В церемонии, состоявшейся во вторник в Парке мира имени 3 апреля на острове Чечжудо приняли участие около 15 тыс. человек. 3 апреля 1948 года жители острова Чечжудо выступили против планов создания на юге Корейского полуострова собственного правительства. В результате подавления восстания погибли от 25 до 30 тысяч человек. С 2014 года 3 апреля отмечается как День памяти жертв кровавого подавления восстания на Чечжудо.

