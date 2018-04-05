РК изменит руководство по действиям в случае похищения граждан пиратами

Опубликовано : 2018-04-03 14:21:00 Обновлено : 2018-04-03 15:27:47

РК изменит руководство по действиям в случае похищения граждан пиратами

Президент РК Мун Чжэ Ин дал указание правительству пересмотреть руководство по действиям на случай похищения граждан страны пиратами. Об этом 3 апреля сообщил высокопоставленный представитель администрации главы государства. По его словам, до настоящего момента при подобных инцидентах вопрос решался на переговорах между бандитами и владельцем судна, которое подверглось нападению. Это происходило без посредничества правительства. В итоге на спасение людей уходило много времени. В свете недавнего похищения троих южнокорейцев в водах Ганы Мун Чжэ Ин посчитал, что позицию правительства в этом вопросе нужно изменить. На данный момент известно, что перемены могут коснуться работы СМИ, поддержки связи с близкими похищенных, методов работы со злоумышленниками и других вопросов.

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