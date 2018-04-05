Бывший лидер оппозиции и кандидат в президенты страны Ан Чхоль Су официально объявил в среду о своём намерении участвовать 13 июня в выборах мэра Сеула. В настоящее время он является кандидатом от партии справедливого будущего, которая стремится укрепить свои политические позиции. Представляя свою предвыборную программу, Ан Чхоль Су обещал использовать знания и опыт врача, преподавателя, специалиста по информационным технологиям и предпринимателя, чтобы сделать Сеул «безопасным и удобным» городом, улучшить государственную систему образования, повысить благосостояние населения, поддержать стартапы и создать рабочие места.







