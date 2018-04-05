Кан Гён Хва: РК вернёт своих граждан, похищенных пиратами

Опубликовано : 2018-04-04 11:55:43 Обновлено : 2018-04-04 13:13:05

Кан Гён Хва: РК вернёт своих граждан, похищенных пиратами

Правительство РК делает всё возможное для того, чтобы вернуть на родину трёх граждан страны, которые были похищены пиратами в водах Ганы. Об этом заявила глава южнокорейского внешнеполитического ведомства Кан Гён Хва. Выступая на брифинге в Сеуле, Кан Гён Хва заявила, что МИД мобилизует все возможности в вопросах, касающихся «жизни и безопасности граждан». По её словам, РК в настоящий момент поддерживает тесное сотрудничество с правительством Ганы, Нигерии, Того и другими странами региона, а также с союзными государствами – США и ЕС.

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