Всеобъемлющая поэтапная денуклеаризация предусматривает компромиссы

Всеобъемлющая поэтапная денуклеаризация, к которой стремится президент РК Мун Чжэ Ин, предусматривает возможность компромиссов по ключевым моментам ядерной проблемы Севера с самого начала контактов между Вашингтоном и Пхеньяном. Как сообщил представитель администрации президента РК, в этом её основное отличие от Совместной декларации от 19 сентября 2005 года. Декларация предусматривает прохождение в рамках шестисторонних переговоров определённых этапов, последним из которых является денуклеаризация. Однако на этот раз лидеры двух стран должны с самого начала обсуждать проблемы ядерного разоружения и гарантий безопасности северокорейского режима, чтобы найти взаимоприемлемый компромисс.







