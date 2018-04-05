Всеобъемлющая поэтапная денуклеаризация предусматривает компромиссы

Опубликовано : 2018-04-04 15:48:48 Обновлено : 2018-04-04 16:03:52

Всеобъемлющая поэтапная денуклеаризация предусматривает компромиссы

Всеобъемлющая поэтапная денуклеаризация, к которой стремится президент РК Мун Чжэ Ин, предусматривает возможность компромиссов по ключевым моментам ядерной проблемы Севера с самого начала контактов между Вашингтоном и Пхеньяном. Как сообщил представитель администрации президента РК, в этом её основное отличие от Совместной  декларации от 19 сентября 2005 года. Декларация предусматривает прохождение в рамках шестисторонних переговоров определённых этапов, последним из которых является денуклеаризация. Однако на этот раз лидеры двух стран должны с самого начала обсуждать проблемы ядерного разоружения и гарантий безопасности северокорейского режима, чтобы найти взаимоприемлемый компромисс. 



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