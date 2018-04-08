Правительство РК утвердило проект дополнительного бюджета

5 апреля состоялось внеочередное заседание кабинета министров РК, на котором был одобрен проект дополнительного бюджета. Его размер составляет 3 трлн 900 млрд вон или 3 млрд 600 млн долларов. 2 млрд 700 млн долларов из этой суммы направят на создание 50 тысяч рабочих мест для молодёжи. 900 млн долларов получат регионы, пострадавшие от корпоративной реструктуризации. Это регионы провинций Кёнсан-Намдо, Чолла-Пукто и город Ульсан, где произошли массовые увольнения в сферах автомобильной и судостроительной промышленности. Рабочие места для молодёжи будут создаваться главным образом на предприятиях малого и среднего бизнеса. Те, кто получит там работу, в течение трёх лет будут получать государственное пособие, которое позволит повысить доходы работников малых и средних предприятий практически до уровня крупных.







