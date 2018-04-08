Чхонвадэ: О шестисторонних переговорах пока говорить рано

В администрации президента РК назвали приоритетным обсуждение денуклеаризации Корейского полуострова в рамках предстоящих межкорейского и американо-северокорейского саммитов, а также трёхстороннего переговорного процесса. Об этом заявил представитель администрации на состоявшейся 6 апреля встрече с журналистами. Он также отметил возможность возвращения к шестисторонним переговорам по северокорейской ядерной проблеме в случае возникновения необходимости в более стабильном механизме, а также в дополнительных гарантиях. Так он прокомментировал сообщение японских СМИ о том, что на переговорах в Пекине лидер СК Ким Чон Ын сообщил председателю КНР Си Цзиньпину о готовности вернуться к шестисторонним переговорам. Представитель администрации заявил, что пока обсуждаются двухсторонние саммиты, а о шестисторонних переговорах речь не идёт. Он подчеркнул, что об этом можно будет подумать после проведения саммитов.

