Чхонвадэ: О шестисторонних переговорах пока говорить рано

Опубликовано : 2018-04-06 09:33:57 Обновлено : 2018-04-06 18:48:43

Чхонвадэ: О шестисторонних переговорах пока говорить рано

В администрации президента РК назвали приоритетным обсуждение денуклеаризации Корейского полуострова в рамках предстоящих межкорейского и американо-северокорейского саммитов, а также трёхстороннего переговорного процесса. Об этом заявил представитель администрации на состоявшейся 6 апреля встрече с журналистами. Он также отметил возможность возвращения к шестисторонним переговорам по северокорейской ядерной проблеме в случае возникновения необходимости в более стабильном механизме, а также в дополнительных гарантиях. Так он прокомментировал сообщение японских СМИ о том, что на переговорах в Пекине лидер СК Ким Чон Ын сообщил председателю КНР Си Цзиньпину о готовности вернуться к шестисторонним переговорам. Представитель администрации заявил, что пока обсуждаются двухсторонние саммиты, а о шестисторонних переговорах речь не идёт. Он подчеркнул, что об этом можно будет подумать после проведения саммитов.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
RSS Feeds
  • RSS Feeds
  • RSS (Really Simple Syndication): информация об обновлениях на нашем вебсайте

<

3 / 4

>