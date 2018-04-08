Дополнительные выборы в Национальное собрание могут изменить расклад политических сил

Опубликовано : 2018-04-06 13:45:09 Обновлено : 2018-04-06 15:01:20

Дополнительные выборы в Национальное собрание могут изменить расклад политических сил

13 июня одновременно с местными выборами состоятся дополнительные выборы в Национальное собрание. Предполагается, что по итогам выборов мандаты получат более 10 депутатов. Пока определены восемь избирательных округов, где пройдут дополнительные парламентские выборы. В их числе Новон-3 и Сонпха-2 в Сеуле, Чхонан-1 в провинции Чхунчхон-Намдо, Хэундэ в Пусане. Если в качестве кандидатов будут утверждены действующие депутаты, то в столичном регионе, провинциях Чхунчхондо и Кёнсан-Пукто дополнительно могут быть объявлены ещё семь избирательных округов. В десяти округах велика вероятность смены депутатов, что может отразиться на политической ситуации в стране. В настоящий момент правящая Демократическая партия Тобуро имеет 121 место, а оппозиционная партия Свободная Корея - 116. Таким образом, в зависимости от итогов выборов они вполне могут поменяться местами.

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