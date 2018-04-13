РК на 15-гом месте в мире по объёму Официальной помощи развитию

В 2017 году РК оказала помощь другим странам в рамках Официальной помощи развитию (ODA) на сумму 2 млрд 200 млн долларов. По этому показателю РК поднялась на одну ступень, заняв 15-ое место в мире. В первую тройку вошли США, Германия и Великобритания. Об этом сообщили 9 апреля в управлении по координации политики правительства. Между тем, объём помощи сократился в стоимостном выражении на 1,8% в годовом исчислении. Реальное снижение, учитывающее инфляцию и колебания курса валют, составило 6,5%. Это связано с тем, что если в 2016 году Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB), согласно плану выделения инвестиционного капитала, произвёл перевод соответствующих средств дважды, то в 2017 году один раз. На долю стран Азии пришлось 50,2% южнокорейской помощи, на Африку - 24,4%, на страны Латинской Америки – 10,7%. Общий объём ODA по отношению к южнокорейскому ВНД составил 0,14%, что на 0,2% меньше, чем в предыдущем году.



