10 апреля в Сеуле состоялся южнокорейско-словацкий саммит. Президент Словакии Андрей Киска прибыл в РК 9 апреля с трёхдневным визитом. В этом году две страны отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. В ходе встречи, прошедшей в первой половине дня, Мун Чжэ Ин и Андрей Киска обсудили вопросы двусторонних отношений и планы экономического сотрудничества. В Словакии работают около 90 южнокорейских компаний. Эта страна является важным партнёром РК в Европе. Андрей Киска в феврале этого года вместе с семьёй побывал в РК на открытии зимней Олимпиады в Пхёнчхане. На встрече присутствовали также замминистра экономики Словакии Ростислав Хованес, посол Словакии в РК Мила Лайчак. С южнокорейской стороны на мероприятии присутствовали министр иностранных дел Кан Гён Хва, министр промышленности, торговли и энергетики Пэк Ун Гю, посол РК в Словакии Ли Тхэ Ро.

