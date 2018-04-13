В Сеуле состоялся южнокорейско-словацкий саммит

Опубликовано : 2018-04-10 14:46:24 Обновлено : 2018-04-10 16:16:13

В Сеуле состоялся южнокорейско-словацкий саммит

10 апреля в Сеуле состоялся южнокорейско-словацкий саммит. Президент Словакии Андрей Киска прибыл в РК 9 апреля с трёхдневным визитом. В этом году две страны отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. В ходе встречи, прошедшей в первой половине дня, Мун Чжэ Ин и Андрей Киска обсудили вопросы двусторонних отношений и планы экономического сотрудничества. В Словакии работают около 90 южнокорейских компаний. Эта страна является важным партнёром РК в Европе. Андрей Киска в феврале этого года вместе с семьёй побывал в РК на открытии зимней Олимпиады в Пхёнчхане. На встрече присутствовали также замминистра экономики Словакии Ростислав Хованес, посол Словакии в РК Мила Лайчак. С южнокорейской стороны на мероприятии присутствовали министр иностранных дел Кан Гён Хва, министр промышленности, торговли и энергетики Пэк Ун Гю, посол РК в Словакии Ли Тхэ Ро.

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