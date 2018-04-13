Главы РК и Словакии выступают за укрепление дружбы и партнёрства

РК и Словакия имеют большие возможности для развития сотрудничества. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступив перед саммитом со своим словацким коллегой Андреем Киска. Южнокорейский лидер поприветствовал гостя, поблагодарив за визит. Он также отметил важный смысл официального визита главы Словакии в РК в год, когда отношениям двух стран исполняется 25 лет. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что РК и Словакия активно развивают сотрудничество в самых разных направлениях. Он отметил, что в прошлом году двусторонний товарооборот составил 3 млрд долларов, а KIA Motors и Samsung Electronics работают на местном рынке, подавая пример успешного сотрудничества. Андрей Киска оценил высокий уровень проведения зимней Олимпиады и Паралимпиады в Пхёнчхане. Он заявил, что в Словакии нет такого человека, кто бы не знал о РК. По его словам, жители Словакии считают РК дружественной страной, делающей большие инвестиции в местную экономику. Андрей Киска также отметил, что более 100 южнокорейских компаний, работающих в Словакии, создают тысячи рабочих мест и дают возможность местным жителям работать на серьёзных предприятиях.

