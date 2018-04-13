Глава МИД Японии Таро Коно прибыл с визитом в Сеул

10 апреля глава МИД Японии Таро Коно прибыл с двухдневным визитом в Сеул. По данным южнокорейского внешнеполитического ведомства, 11 апреля он намерен встретиться с главой МИД РК Кан Гён Хва. Стороны обсудят двусторонние отношения, ядерную проблему КНДР и общую ситуацию на Корейском полуострове. Визит Таро Коно проходит на фоне критики японской общественности того, что нынешний процесс вокруг КНДР проходит без участия японской стороны. Поэтому, судя по всему, стороны обменяются мнениями по результатам межкорейских переговоров на высоком уровне и по дальнейшим планам.

