Чхонвадэ: В повестке межкорейского саммита нет вопроса о правах человека

Вопрос о правах человека в СК не войдёт в повестку предстоящего межкорейского саммита. Об этом сообщил в среду представитель администрации президента РК, подчеркнув, что включение в повестку саммита вопросов, не связанных с денуклеаризацией, может помешать решению самой неотложной проблемы Корейского полуострова. Это установление мира и денуклеаризация Корейского полуострова, сказал на условиях анонимности представитель президентской администрации. Данное заявление стало ответом на обращение ряда неправительственных правозащитных организаций к президенту РК с просьбой затронуть тему прав человека в СК в ходе предстоящего саммита.







