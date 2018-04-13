Чхонвадэ: В повестке межкорейского саммита нет вопроса о правах человека

Опубликовано : 2018-04-11 11:29:06 Обновлено : 2018-04-11 11:32:20

Чхонвадэ: В повестке межкорейского саммита нет вопроса о правах человека

Вопрос о правах человека в СК не войдёт в повестку предстоящего межкорейского саммита. Об этом сообщил в среду представитель администрации президента РК, подчеркнув, что включение в повестку саммита вопросов, не связанных с денуклеаризацией, может помешать решению самой неотложной проблемы Корейского полуострова. Это установление мира и денуклеаризация Корейского полуострова, сказал на условиях анонимности представитель президентской администрации. Данное заявление стало ответом на обращение ряда неправительственных правозащитных организаций  к президенту РК с просьбой затронуть тему прав человека в СК в ходе предстоящего саммита.  



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