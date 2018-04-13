РК и США будут обсуждать подготовку к саммитам с лидером СК

Представители РК и США договорились проводить регулярные встречи для обсуждения вопросов, связанных с предстоящими переговорами своих президентов с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Как сообщил в среду представитель южнокорейского правительства, участниками встреч станут высокопоставленные сотрудники посольства РК в Вашингтоне и госдепартамента США. Консультации между представителями РК и США очень важны, чтобы обеспечить успешное проведение межкорейского и американо-северокорейского саммитов, отметил представитель правительства РК.



