В Сеуле прошла встреча глав МИД РК и Японии

11 апреля в первой половине дня глава МИД РК Кан Гён Хва встретилась со своим японским коллегой Таро Коно, прибывшим накануне в Сеул. Министры обменялись мнениями по широкому спектру вопросов. В их числе двусторонние отношения, северокорейская ядерная проблема, двустороннее сотрудничество. Как сообщили в МИД РК, Кан Гён Хва и Таро Коно обсудили содержание и развитие межкорейских переговоров на высоком уровне, которые проводятся в рамках подготовки к межкорейскому саммиту. Кроме того, они поговорили о путях решения ядерной проблемы СК.

