В Сеуле прошла встреча глав МИД РК и Японии

Опубликовано : 2018-04-11 12:11:12 Обновлено : 2018-04-11 16:36:01

В Сеуле прошла встреча глав МИД РК и Японии

11 апреля в первой половине дня глава МИД РК Кан Гён Хва встретилась со своим японским коллегой Таро Коно, прибывшим накануне в Сеул. Министры обменялись мнениями по широкому спектру вопросов. В их числе двусторонние отношения, северокорейская ядерная проблема, двустороннее сотрудничество. Как сообщили в МИД РК, Кан Гён Хва и Таро Коно обсудили содержание и развитие межкорейских переговоров на высоком уровне, которые проводятся в рамках подготовки к межкорейскому саммиту. Кроме того, они поговорили о путях решения ядерной проблемы СК.

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