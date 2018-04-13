Чо Мён Гюн: Сотрудничество с мировым сообществом важно для межкорейских отношений

Опубликовано : 2018-04-11 12:30:43 Обновлено : 2018-04-11 14:28:34

Чо Мён Гюн: Сотрудничество с мировым сообществом важно для межкорейских отношений

Сотрудничество с мировым сообществом является очень важным не только в решении ядерной проблемы Севера, но и для развития межкорейских отношений. Об этом завил 11 апреля министр по делам воссоединения РК Чо Мён Гюн на встрече с новым послом Великобритании Саймоном Смитом. Он выразил надежду на помощь Великобритании в решении проблем Корейского полуострова, отметив, что эта страна поддерживает разносторонние контакты с КНДР. Чо Мён Гюн поблагодарил посла за то, что Лондон всегда поддерживает политику Сеула по КНДР, проявляя заинтересованность и участие в решении ядерной проблемы Севера. Саймон Смит в ответ заявил, что впереди много дел и задач, и судя по всему заинтересованные стороны будут проводить много встреч. Он выразил готовность оказать посильное содействие в развитии сотрудничества двух стран пока он находится в Сеуле.

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