Чо Мён Гюн: Сотрудничество с мировым сообществом важно для межкорейских отношений

Сотрудничество с мировым сообществом является очень важным не только в решении ядерной проблемы Севера, но и для развития межкорейских отношений. Об этом завил 11 апреля министр по делам воссоединения РК Чо Мён Гюн на встрече с новым послом Великобритании Саймоном Смитом. Он выразил надежду на помощь Великобритании в решении проблем Корейского полуострова, отметив, что эта страна поддерживает разносторонние контакты с КНДР. Чо Мён Гюн поблагодарил посла за то, что Лондон всегда поддерживает политику Сеула по КНДР, проявляя заинтересованность и участие в решении ядерной проблемы Севера. Саймон Смит в ответ заявил, что впереди много дел и задач, и судя по всему заинтересованные стороны будут проводить много встреч. Он выразил готовность оказать посильное содействие в развитии сотрудничества двух стран пока он находится в Сеуле.

