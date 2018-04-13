РК и Япония договорились сотрудничать в денуклеаризации СК

11 апреля в Сеуле состоялась встреча министров иностранных дел РК и Японии Кан Гён Хва и Таро Коно. Как сообщили в южнокорейском МИД, участники встречи обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и о путях решения северокорейской ядерной проблемы. Они обсудили, в частности, перспективы предстоящих межкорейского и американо-северокорейского саммитов. Министры выразили надежду на то, что эти саммиты могут стать поворотным пунктом в денуклеаризации Корейского полуострова и установлении прочного мира в регионе. Кан Гён Хва отметила, что участие в этом процессе Японии поможет ускорить денуклеаризацию. В свою очередь, Таро Коно дал высокую оценку усилиям южнокорейского правительства, направленным на создание атмосферы мира на Корейском полуострове, пообещав оказать содействие этому процессу.







