РК и Япония договорились сотрудничать в денуклеаризации СК

Опубликовано : 2018-04-11 16:35:17 Обновлено : 2018-04-12 16:32:47

РК и Япония договорились сотрудничать в денуклеаризации СК

11 апреля в Сеуле состоялась встреча министров иностранных дел РК и Японии Кан Гён Хва и Таро Коно. Как сообщили в южнокорейском  МИД, участники встречи обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и о путях решения северокорейской ядерной проблемы. Они обсудили, в частности, перспективы предстоящих межкорейского и американо-северокорейского саммитов. Министры выразили надежду на то, что эти саммиты могут стать поворотным пунктом в денуклеаризации Корейского полуострова и установлении прочного мира в регионе. Кан Гён Хва отметила, что участие в этом процессе Японии поможет ускорить денуклеаризацию.  В свою очередь, Таро Коно дал высокую оценку усилиям южнокорейского правительства, направленным на создание атмосферы мира на Корейском полуострове, пообещав оказать содействие этому процессу. 



  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
RSS Feeds
  • RSS Feeds
  • RSS (Really Simple Syndication): информация об обновлениях на нашем вебсайте

<

3 / 4

>