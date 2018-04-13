Президент РК встретится с членами консультативной группы по подготовке к межкорейскому саммиту

Опубликовано : 2018-04-12 10:42:57 Обновлено : 2018-04-12 16:33:45

Президент РК встретится с членами консультативной группы по подготовке к межкорейскому саммиту

Президент РК Мун Чжэ Ин встретится в четверг с членами консультативной группы по подготовке к межкорейскому саммиту. Во время совместного обеда в администрации президента глава государства  проконсультируется с членами группы по вопросам межкорейских контактов, обсудит с ними меры по денуклеаризации Корейского полуострова и установлению мира в регионе. В группу входят бывшие политики, которые работали в администрациях президентов Ким Дэ Чжуна и Ро Му Хёна, а также участвовали в подготовке и проведении предыдущих межкорейских саммитов 2000 и 2007 годов. Начиная с 12 апреля, ситуационный центр по государственной политике при администрации президента ежедневно контролирует подготовку к межкорейскому саммиту. Ранее Мун Чжэ Ин говорил, что межкорейский саммит должен заложить основу мира и процветанияна Корейском полуострове.   


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