Мун Чжэ Ин: Межкорейский саммит станет вехой на пути к встрече глав США и СК

Межкорейский саммит должен стать вехой на пути к встрече глав США и СК. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая на состоявшемся в среду пятом общем заседании комитета по подготовке к межкорейскому саммиту. Он подчеркнул, что о мире и процветании на Корейском полуострове мечтают все люди, однако пока подобные мечты не сбылись. В этой связи Мун Чжэ Ин придал важное значение предстоящему саммиту. Он выразил надежду на то, что межкорейский саммит позволит восстановить прерванные отношения между Югом и Севером, заложив основу для мира и процветания на Корейском полуострове. Между тем, как сообщили в администрации президента, южнокорейско-китайско-японский саммит состоится в мае в Японии. Об этом стало известно после встречи президента РК Мун Чжэ Ина с министром иностранных дел Японии Таро Коно.





