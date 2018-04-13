Президент РК Мун Чжэ Ин встретился в четверг с членами консультативной группы по подготовке к межкорейскому саммиту. Во время совместного обеда в администрации президента глава государства проконсультировался с членами группы по вопросам межкорейских контактов, обсудил с ними меры по денуклеаризации Корейского полуострова и установлению мира в регионе. В группу входят бывшие политики, которые работали в администрациях президентов Ким Дэ Чжуна и Ро Му Хёна, а также участвовали в подготовке и проведении предыдущих межкорейских саммитов 2000 и 2007 годов. Это бывший министр по делам воссоединения Им Дон Вон, лидер партии демократии и мира Пак Чи Вон, бывший секретарь администрации президента Ким Дэ Чжуна, советник президента по вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин, бывший президент газеты «Чунъан Ильбо» Хон Сок Хён и другие. Президент призвал участников встречи содействовать консолидации южнокорейской общественности, поскольку межкорейские отношения невозможно улучшить в одностороннем порядке. Бывший министр по делам воссоединения Им Дон Вон ответил, что стремление президента Мун Чжэ Ина к миру на Корейском полуострове принесло весну. Во встрече участвовали также действующие министры силового блока. Начиная с 12 апреля, ситуационный центр по государственной политике при администрации президента ежедневно контролирует подготовку к межкорейскому саммиту.



