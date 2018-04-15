Глава МИД РК посетит Казахстан и Узбекистан

Опубликовано : 2018-04-12 15:56:42 Обновлено : 2018-04-12 16:13:36

Глава МИД РК посетит Казахстан и Узбекистан

С 16 по 18 апреля министр иностранных дел РК Кан Гён Хва посетит Казахстан и Узбекистан. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь МИД РК Но Гю Док. 16 апреля Кан Гён Хва встретится в Алматы с представителями этнических корейцев. 17 апреля в Астане состоится встреча глав внешнеполитических ведомств РК и Казахстана, а 18 апреля – подобная встреча в Узбекистане. Представитель МИД сказал, что Казахстан и Узбекистан являются дружественными странами и стратегическими партнёрами РК. Во время визита в эти страны Кан Гён Хва будет обсуждать вопросы перспективного и взаимовыгодного сотрудничества, укрепления взаимодействия на международной арене, ситуацию на Корейском полуострове. Визит главы МИД РК в Казахстан и Узбекистан состоится в рамках диверсификации южнокорейской дипломатии и новой северной политики правительства Данный визит даст новую возможность для дальнейшего укрепления сотрудничества с Казахстаном и Узбекистаном, завил представитель МИД РК. 




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