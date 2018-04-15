Советники президентов РК и США по безопасности встретились в преддверии саммитов

Опубликовано : 2018-04-13 09:55:14 Обновлено : 2018-04-13 10:30:03

Советники президентов РК и США по безопасности встретились в преддверии саммитов

В четверг в Вашингтоне состоялась встреча начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ёна с новым советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Она предшествовала встречам президентов двух стран с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Перед вылетом в Сеул южнокорейский представитель сообщил журналистам, что встреча с Джоном Болтоном была очень продуктивной, а успех межкорейского и американо-северокорейского саммитов имеет важное значение. Поэтому представители РК и США подробно обсудили подготовку к ним, а также возможности денуклеаризации Корейского полуострова. Чон Ый Ён прибыл в Вашингтон в среду, и на этот день первоначально планировалась встреча. Она была отложена из-за изменения графика Джона Болтона, который должен был заниматься срочными вопросами, касающимися Сирии.

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