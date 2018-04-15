Мун Чжэ Ин выразил отношение к скандалу вокруг главы комитета финансового контроля Ким Ги Сика

Опубликовано : 2018-04-13 14:10:58 Обновлено : 2018-04-13 17:40:56

Мун Чжэ Ин выразил отношение к скандалу вокруг главы комитета финансового контроля Ким Ги Сика

13 апреля президент РК Мун Чжэ Ин обещал освободить от должности председателя комитета финансового контроля Ким Ги Сика, если выяснится факт нарушения им закона в период, когда он был депутатом Национального собрания. Глава государства подчеркнул, что речь может идти о действиях, которые не соответствуют понятиям нравственности. Такую позицию Мун Чжэ Ин выразил в письменном послании. Ким Ги Сик оказался в центре скандала вокруг его зарубежных командировок, оплаченных финансовыми организациями. Помимо этого в его отношении высказывается критика и по другим нелицеприятным моментам, в том числе некомпетентность. Мун Чжэ Ин лично высказался о ситуации впервые. Для того, чтобы разобраться в правомерности прежней деятельности Ким Ги Сика, администрация президента направила запрос в Центризбирком. До настоящего момента администрация считала, что зарубежные поездки Ким Ги Сика осуществлялись в рамках его служебных обязанностей.


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