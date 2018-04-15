Премьер-министр Ли Нак Ён выступил на церемонии в честь 99-летия основания временного правительства РК

Настанет тот счастливый день, когда удастся ликвидировать ядерное оружие Севера, способное уничтожить корейский народ, установить мир на Корейском полуострове и достичь мирного воссоединения. Об этом заявил премьер-министр РК Ли Нак Ён, выступая в пятницу на церемонии по случаю 99-й годовщины создания временного правительства РК. По его словам, тем самым хотя бы частично будет погашен долг перед руководителями временного правительства. Премьер также пообещал, что нынешнее правительство будет более активно работать над выяснением всех обстоятельств движения за независимость страны и сохранением данной истории в качестве достояния. Он также сообщил о наличии планов поиска всех героев тех событий, о которых пока неизвестно.

