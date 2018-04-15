Контингент США в РК сохраняет прежнюю численность

В минобороны РК и США указали, что численность американского военного контингента на юге Корейского полуострова сохраняется на прежнем уровне в 28,5 тыс. военнослужащих. Такую позицию 14 апреля озвучил представитель пресс-службы Пентагона Кристофер Логан, отвечая на просьбу радиостанции Голос Америки прокомментировать сообщения ряда СМИ о том, что контингент был увеличен до 32 тыс. человек. Логан отметил, что численность американских войск в РК может изменяться в зависимости от проводимых в регионе учений и другой активности. В оборонном ведомстве РК озвучили такую же позицию. В министерстве указывается, что подробности по контингенту регулярно представляются через совместное заявление в рамках южнокорейско-американского консультативного совещания по вопросам совместной безопасности. 29 марта в ходе выступления на Гавайских островах президент США Дональд Трамп указал на то, что в РК находятся 32 тыс. американских солдат. Это и вызвало вопросы относительно численности контингента.







