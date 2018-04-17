Минобороны РК изменили позицию по расходам на содержание THAAD

Опубликовано : 2018-04-14 12:09:31 Обновлено : 2018-04-14 14:02:22

Минобороны РК изменили позицию по расходам на содержание THAAD

Расходы на содержание американских комплексов ПРО THAAD в РК могут покрываться за счёт средств, идущих на содержание американских войск на юге Корейского полуострова. Об этом 13 апреля сообщили в министерстве обороны РК. Указывается, что в случае, если США изъявят желание поступить именно так, то финансовые средства на THАAD можно будет получить из совместного бюджета РК и США, связанного с содержанием американского контингента. Озвученная позиция министерства обороны РК не сходится с прошлогодним заявлением о том, что американская сторона полностью возьмёт на себя расходы на THAAD. Такая разница в позициях может вызвать протест общественности. Между тем, в прошлом году южнокорейская часть расходов на содержание военного контингента США в РК составила 889,3 млн долларов, а в этом году, с учётом инфляции, - 898 млн долларов. Предполагается, что в следующем году отметка впервые превысит 1 трлн вон или почти 1 млрд долларов.

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