Мун Чжэ Ин: Все обстоятельства гибели парома «Сэволь» будут выяснены до конца

Президент РК Мун Чжэ Ин обещал сделать всё возможное для выяснения обстоятельств гибели парома «Сэволь». 15 апреля, накануне четвёртой годовщины трагедии, на своих страницах в социальных сетях, в том числе в «Фейсбук», глава государства написал: «4 года с момента трагедии «Сэволь». Дети, ставшие звёздами, изменили РК». Президент заявил, что поиск останков пяти пассажиров, числящихся пропавшими без вести, будет продолжаться до конца. По его словам, скоро корпус судна будет поставлен прямо, что даст возможность осмотреть места, ранее недоступные из-за давления. Глава государства указал, что весь народ разделяет скорбь семей жертв трагедии, которая не будет забыта, чтобы более не допускать подобного.



