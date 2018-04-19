Мун Чжэ Ин: Все обстоятельства гибели парома «Сэволь» будут выяснены до конца

Опубликовано : 2018-04-16 10:57:24 Обновлено : 2018-04-16 11:21:36

Мун Чжэ Ин: Все обстоятельства гибели парома «Сэволь» будут выяснены до конца

Президент РК Мун Чжэ Ин обещал сделать всё возможное для выяснения обстоятельств гибели парома «Сэволь». 15 апреля, накануне четвёртой годовщины трагедии, на своих страницах в социальных сетях, в том числе в «Фейсбук», глава государства написал: «4 года с момента трагедии «Сэволь». Дети, ставшие звёздами, изменили РК». Президент заявил, что поиск останков пяти пассажиров, числящихся пропавшими без вести, будет продолжаться до конца. По его словам, скоро корпус судна будет поставлен прямо, что даст возможность осмотреть места, ранее недоступные из-за давления. Глава государства указал, что весь народ разделяет скорбь семей жертв трагедии, которая не будет забыта, чтобы более не допускать подобного.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
RSS Feeds
  • RSS Feeds
  • RSS (Really Simple Syndication): информация об обновлениях на нашем вебсайте

<

3 / 4

>