Ключевые слова межкорейского саммита– «Мир, новое начало»

Ключевые слова намеченного на 27 апреля межкорейского саммита - «Мир, новое начало». Об этом заявил 15 апреля на брифинге представитель администрации президента РК Ким Ый Гём. Он отметил, что слово «мир» указывает на то, что продолжением саммита может открыть путь к миру, а «новое начало» является отражением надежд на то, что шанс на улучшение ситуации, полученный впервые за 11 лет, станет началом мира. Ким Ый Гём заявил, что если прежде пограничный пункт Пханмунчжом, где состоится саммит, был символом межкорейского противостояния, то после встречи лидеров Юга и Севера он станет символом диалога. Для того, чтобы дать жителям страны возможность лучше познакомиться с процессом подготовки к саммиту, 17 апреля начнёт работу специальный сайт www.koreasummit.kr.

