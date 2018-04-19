Вице-премьер РК Ким Дон Ён призвал парламентариев не затягивать с принятием дополнительного бюджета

Опубликовано : 2018-04-16 11:46:46 Обновлено : 2018-04-16 17:45:36

Вице-премьер РК Ким Дон Ён призвал парламентариев не затягивать с принятием дополнительного бюджета

Численность безработных среди молодёжи растёт, а ситуация на рынке труда в целом ухудшается. Скорейшее принятие дополнительного бюджета ускорит решение данных проблем. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Ким Дон Ён, выступая в понедельник на совещании министров экономического блока. В начале апреля правительство обнародовало пакет мер, предусматривающих финансовые и налоговые льготы, а также выделение дополнительного бюджетная в размере 3 трлн 900 млрд вон или 3 млрд 640 млн долларов на решение проблемы высокой молодёжной безработицы.  Законопроект о дополнительном бюджете направлен в Национальное собрание 5 апреля.   



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