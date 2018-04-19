В воды Ганы прибыл эсминец ВМС РК «Мунму Великий»

Опубликовано : 2018-04-16 11:57:49 Обновлено : 2018-04-16 12:06:38

В воды Ганы прибыл эсминец ВМС РК «Мунму Великий»

15 апреля в воды Ганы, где пиратами были похищены трое южнокорейских моряков, прибыл эсминец южнокорейских ВМС «Мунму Великий». В объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК сообщили, что корабль был срочно отправлен в данный район 28 марта из акватории Омана, где он принимал участие в манёврах. В настоящий момент ведутся переговоры с заинтересованными сторонами о спасении южнокорейских граждан. «Мунму Великий» находится в режиме ожидания на случай непредвиденных обстоятельств. Инцидент произошёл 26 марта, когда рыболовецкое судно «Марин 711», на борту которого находилось более 40 человек, в том числе трое южнокорейцев, было похищено пиратами в водах Ганы. Пираты захватили судно, а затем направились в акваторию Нигерии, откуда южнокорейцы были перевезены в неизвестное место.


  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
Подкасты
  • Подкасты
  • Программы можно скачать на сайте, чтобы прослушивать с помощью компьютера или mp3-плеера

<

4 / 4

>