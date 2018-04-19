В воды Ганы прибыл эсминец ВМС РК «Мунму Великий»

15 апреля в воды Ганы, где пиратами были похищены трое южнокорейских моряков, прибыл эсминец южнокорейских ВМС «Мунму Великий». В объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК сообщили, что корабль был срочно отправлен в данный район 28 марта из акватории Омана, где он принимал участие в манёврах. В настоящий момент ведутся переговоры с заинтересованными сторонами о спасении южнокорейских граждан. «Мунму Великий» находится в режиме ожидания на случай непредвиденных обстоятельств. Инцидент произошёл 26 марта, когда рыболовецкое судно «Марин 711», на борту которого находилось более 40 человек, в том числе трое южнокорейцев, было похищено пиратами в водах Ганы. Пираты захватили судно, а затем направились в акваторию Нигерии, откуда южнокорейцы были перевезены в неизвестное место.





