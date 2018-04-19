Политические силы РК высказывают разногласия в отношении скандала вокруг массового вброса комментариев и отзывов в интернете о нынешнем президенте Мун Чжэ Ине с целью влияния на общественное мнение. В причастности к данным комментариям обвиняется один из депутатов правящей Демократической партии Тобуро Ким Гён Су. 16 апреля была проведена процедура исключения из партии двух членов, которые были замешаны в этом деле. Также принято решение о формировании группы по расследованию. Вместе с тем, в прокуратуру была направлена просьба выяснить все обстоятельства скандала вокруг комментариев в интернете, поскольку в данной ситуации правящая партия считает себя пострадавшей. Между тем, три оппозиционных партии наращивают давление на правящие силы, требуя проведения тщательного расследования. Лидер фракции партии Свободная Корея Ким Сон Тхэ отметил необходимость расследования с привлечением специального прокурора. Он также предложил провести встречу четырёх оппозиционных партий, чтобы обсудить ряд вопросов, в том числе поправки в Конституцию, скандал вокруг председателя комитета финансового контроля Ким Ги Сика, а также ситуацию с комментариями. Сопредседатель партии Светлого будущего Ю Сын Мин указал, что самым важным является вопрос о том, имела ли место какая-либо сделка между Мун Чжэ Ином и центральной фигурой скандала с комментариями в интернете неким Кимом.

