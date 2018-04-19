РК осудила предполагаемое применение химического оружия в Сирии

Опубликовано : 2018-04-16 15:11:14 Обновлено : 2018-04-16 15:14:18

РК осудила предполагаемое применение химического оружия в Сирии

Предполагаемое применение химического оружия в Сирии подверглось критике со стороны правительства РК. 15 апреля пресс-секретарь МИД РК Но Гю Док выступил с официальным заявлением.  В нём отмечается, что правительство решительно осуждает и считает непростительным использование и распространение химического оружия, так как подобные действия  являются угрозой миру и безопасности мирового сообщества. В этой связи южнокорейское правительство активно поддерживает усилия мирового сообщества по предотвращению использования химического оружия, особенно когда оно наносит ущерб жизням ни в чем не повинных граждан.  Правительственные войска Сирии подозревают в применении химического оружия против мирного населения. Как полагают, в результате нанесённого 7 апреля удара погибли по меньшей мере 70 человек.  



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