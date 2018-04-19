Глава МИД РК Кан Гён Хва отправилась с визитом в Центральную Азию

Опубликовано : 2018-04-16 15:39:18 Обновлено : 2018-04-16 22:52:49

Глава МИД РК Кан Гён Хва отправилась с визитом в Центральную Азию

16 апреля глава МИД РК Кан Гён Хва отправилась с визитом в страны Центральной Азии. В ходе поездки она намерена посетить Казахстан и Узбекистан. 17 апреля в Астане состоится встреча глав МИД РК и Казахстана, а 18 апреля в Ташкенте Кан Гён Хва проведёт переговоры со своим узбекским коллегой. Между тем, в Алматы она планирует принять участие в конференции, посвящённой вопросам местных корейцев. В ходе встреч глав МИД стороны затронут вопросы укрепления двусторонних отношений, сотрудничества на международной арене и ситуацию на Корейском полуострове.

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