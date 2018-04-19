Южнокорейские ВВС примут участие в международных учениях Silver Flaf 2018

Опубликовано : 2018-04-17 10:19:40 Обновлено : 2018-04-17 11:22:59

Южнокорейские ВВС примут участие в международных учениях Silver Flaf 2018

Южнокорейские ВВС примут участие в международных учениях Silver Flaf 2018, которые пройдут с 18 по 25 апреля на американской авиабазе Andersen на Гуаме. Учения проводятся Тихоокеанским командованием ВВС США. Они направлены на отработку действий инженерных частей из разных стран по восстановлению взлётных полос, обеспечению энергетической составляющей в экстренных ситуациях, действий по пожаротушению, работе с взрывоопасными веществами и другие. В мероприятии принимают участие представители РК, США, Австралии и Сингапура.

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