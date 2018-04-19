Ким Ги Сик покинул пост председателя комитета финансового контроля Video

Опубликовано : 2018-04-17 15:10:48 Обновлено : 2018-04-17 18:07:29

17 апреля президент РК Мун Чжэ Ин принял заявление об отставке Ким Ги Сика с поста председателя комитета финансового контроля, поданное им накануне. С момента назначения на данный пост Ким Ги Сик оказался в центре внимания из-за обвинений в несоответствии нравственным нормам. Это связано с его зарубежными командировками, осуществлявшимися при поддержке финансовых учреждений. Одновременно стало известно, что во время работы в Национальном собрании Ким Ги Сик сделал личное пожертвование на сумму 50 тыс. долларов в пользу исследовательского центра, который он возглавлял. Правящие силы пытались отстоять невиновность Ким Ги Сика, а оппозиция требовала его ухода. Центризбирком усмотрел в действиях Ким Ги Сика противоречия с действующими законами, правилами и процедурами. Так, пожертвования депутатов допускаются только в установленных пределах, которые Ким Ги Сик превысил. Что касается его зарубежных поездок, то указывается на необходимость выяснения их конкретных целей и масштабов финансовой поддержки со стороны.  



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