Сон Ён Му: Право оперативного управления войсками в военное время будет передано Сеулу в 2023 году

Опубликовано : 2018-05-12 14:54:44 Обновлено : 2018-05-12 14:55:15

Сон Ён Му: Право оперативного управления войсками в военное время будет передано Сеулу в 2023 году

Право оперативного управления собственными войсками в военное время будет передано начальникам штабов сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил РК в 2023 году, одновременно с завершением военной реформы. Об этом заявил министр обороны РК Сон Ён Му, выступая на форуме по обсуждению военного бюджета. Он пояснил также, что по завершении военной реформы 2.0 будут созданы собственная система ПРО KAMD, отечественная система ПРО Kill Chain и система нанесения массированного ответного удара KMPR, которые повысят обороноспособность страны. Минобороны обратилось к правительству с запросом о выделении на военные нужды в будущем году 50 трлн вон (45 млрд долларов), однако глава оборонного ведомства полагает, что эта сумма будет уменьшена в процессе обсуждения бюджета.  







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