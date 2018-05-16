Сеул надеется на скорую реализацию заявления Майкла Помпео по СК

В администрации президента РК прокомментировали заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что США готовы инвестировать в развитие северокорейской экономики, если Пхеньян полностью откажется от своей ядерной программы. 14 мая в ходе встречи с журналистами представитель администрации отметил желательность скорейшей реализации данного заявления. Говоря о гарантиях сохранения северокорейского режима, он отметил, что в данном вопросе подразумевается не только безопасность, но и активный обмен с мировым сообществом. На вопрос журналиста о том, не означает ли денуклеаризация Севера ликвидацию ядерного оружия на территории СК, представитель администрации подтвердил это, указав, что нет другого способа кроме как передать ядерные элементы третьим странам или самостоятельно их ликвидировать.





