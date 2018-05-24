Главы РК и США провели телефонный разговор

20 мая в 11:30 состоялся телефонный разговор между главами РК и США. По данным администрации президента РК, в течение 20-минутного разговора Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп уделили наибольшее внимание нынешней ситуации на Корейском полуострове, в том числе последним изменениям в позиции КНДР. Предполагается, что данный разговор состоялся по инициативе Дональда Трампа, что указывает на его стремление обеспечить успешное проведение саммита США и СК. В то же время в администрации главы РК считают, что нынешние высказывания Севера не указывают на возможность изменения планов по денуклеаризации. Предполагается, что такое мнение Мун Чжэ Ин выразил Дональду Трампу. По мнению экспертов, телефонный разговор, состоявшийся всего за два дня перед южнокорейско-американским саммитом, указывает на серьёзность подхода сторон к ситуации вокруг Корейского полуострова.







[Photo : KBS News]