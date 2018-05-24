Главы РК и США провели телефонный разговор

Опубликовано : 2018-05-21 09:21:51 Обновлено : 2018-05-21 11:00:44

Главы РК и США провели телефонный разговор

20 мая в 11:30 состоялся телефонный разговор между главами РК и США. По данным администрации президента РК, в течение 20-минутного разговора Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп уделили наибольшее внимание нынешней ситуации на Корейском полуострове, в том числе последним изменениям в позиции КНДР. Предполагается, что данный разговор состоялся по инициативе Дональда Трампа, что указывает на его стремление обеспечить успешное проведение саммита США и СК. В то же время в администрации главы РК считают, что нынешние высказывания Севера не указывают на возможность изменения планов по денуклеаризации. Предполагается, что такое мнение Мун Чжэ Ин выразил Дональду Трампу. По мнению экспертов, телефонный разговор, состоявшийся всего за два дня перед южнокорейско-американским саммитом, указывает на серьёзность подхода сторон к ситуации вокруг Корейского полуострова.


[Photo : KBS News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • Теперь при помощи нового приложения Всемирного радио KBS вы можете познакомиться с главными контентами нашего радио на 11 языках...

<

1 / 4

>