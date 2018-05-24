21 мая Мун Чжэ Ин отправится в США

Опубликовано : 2018-05-21 09:21:55 Обновлено : 2018-05-21 09:49:36

21 мая Мун Чжэ Ин отправится в США

21 мая президент РК Мун Чжэ Ин отправится в США для проведения встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Это будет четвёртая по счёту встреча сторон с момента вступления Мун Чжэ Ина в должность президента. Глава РК вылетит с авиабазы в Соннаме, а во вторник приступит к официальной программе визита в США, начав с переговоров с высокопоставленными представителями американской администрации, отвечающими за вопросы иностранных дел и безопасности. После этого состоится двусторонняя встреча Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа, на которой, помимо президентов, будут присутствовать только переводчики. Далее в рамках рабочего официального обеда состоится саммит в расширенном формате. Ожидается, что в ходе встречи лидеры двух стран обсудят вопросы разрешения разногласий между США и КНДР по вопросу денуклеаризации. Мун Чжэ Ин вернётся в РК рано утром 24 мая.  



[Photo : YONHAP News]

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