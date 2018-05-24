Военные учения РК и США будут проходить в прежнем формате

В этом году РК будет продолжать проведение совместных с США регулярных военных учений оборонительного характера. Об этом 21 мая в ходе очередного брифинга заявил представитель министерства обороны Чхве Хён Су. По её словам, в этом вопросе южнокорейское оборонное ведомство сохраняет прежнюю позицию. Так она прокомментировала заявление председателя парламентского комитета по вопросам обороны Ким Хак Ёна о возможном сокращении масштабов южнокорейско-американских учений Ulchi Freedom Guardian, которые начнутся в августе. На вопрос журналиста о возможном влиянии на данную позицию протестов Севера, Чхве Хён Су заявила, что ВС РК намерены сохранять нынешний уровень учений.







