В деле о Druid King новый фигурант

Первый секретарь-референт администрации президента РК Сон Ин Бэ, работающий при президенте, знал блогера с псевдонимом Druid King и познакомил его с депутатом от правящей Демократической партии Тобуро Ким Гён Су. Последний, напомним, находится в центре скандала вокруг политических комментариев из-за отправки ссылок газетных статей через сервис текстовых сообщений Telegram человеку по фамилии Ким, который непосредственно оставлял комментарии вместе с членами своего Интернет-сообшества. Блогер Ким недавно был арестован. Он обвинён в противодействии работе госслужащих и нарушении антикоррупционного закона. Высокопоставленный представитель администрации президента, сообщил, что в период с июня 2016 года, после неудачи на 20-х выборах в Национальное собрание, по февраль прошлого года Сон Ин Бэ встречался с Druid King четыре раза. Указывается также, что Сон Ин Бэ присутствовал при первой встрече депутата Ким Гён Су с Druid King и членами возглавляемого им интернет-сообщества «совместная экономическая революция». Затем они все вместе поужинали. На первой встрече Сон Ин Бэ получил деньги. Расследование отдела по гражданским вопросам администрации президента показало, что на второй встрече Сон Ин Бэ отказался получать деньги. После президентских выборов он более не виделся с членами общества. Также выяснилось, что в ходе этих встреч каких-либо незаконных поручений не давалось, а сумма переданных средств была очень мала. В ходе предварительного отбора кандидатов во время президентских выборов Сон Ин Бэ занимался вопросами рабочего расписания Мун Чжэ Ина.











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