Разрешение на арест депутатов Хон Мун Чжона и Ём Дон Ёля не получено

Национальное собрание РК не одобрило разрешение на арест депутатов от оппозиционной партии Свободная Корея Хон Мун Чжона и Ём Дон Ёля. 21 мая в ходе пленарного заседания в Национальном собрании состоялось голосование по этому вопросу. Относительно Хон Мун Чжона из 275 депутатов за арест проголосовали 129 парламентариев, против 141. Двое воздержались, три голоса были признаны недействительными. Касательно Ём Дон Ёля 98 депутатов проголосовали за, 172 против, один воздержался, четыре голоса были отменены. Хон Мун Чжон обвиняется в растрате средств образовательного центра Кёнмин, где он является членом правления, на сумму 1,7 млн долларов. Ём Дон Ёль подозревается в незаконном трудоустройстве знакомого в комплексе казино Kangwon Land.

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