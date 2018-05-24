Национальное собрание одобрило важные законопроекты

21 мая в ходе пленарного заседания Национального собрания РК был одобрен специальный законопроект о привлечении спецпрокурора к расследованию скандала вокруг политических комментариев блогера Druid King. Закон предусматривает выдвижение Корейской ассоциацией адвокатов четырёх кандидатов на пост спецпрокурора. Фракции трёх оппозиционных партий выбирает двоих кандидатов, одного из которых назначает президент. 20 дней выделяется на подготовку к расследованию, которое будет длиться 60 дней. Срок расследования может быть продлён на 30 дней, один раз. Перед специальным прокурором стоят две задачи. Во-первых, он должен установить действительно ли команда Druid King делала массовый вброс комментариев в интернете перед президентскими выборами, проводившимися в мае прошлого года. Во-вторых, речь идёт о сотрудничестве Druid King с действующими политиками. На пленарном заседании также был принят проект дополнительного бюджета в размере 3 млрд 587 млн долларов, что на 18 млн долларов меньше, чем первоначальный вариант. Средства будут направлены на создание рабочих мест для молодёжи и оживление экономики регионов.













[Photo : KBS News]